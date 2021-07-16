Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yanık: Rize'de selden etkilenenlere 1 milyon TL kaynak aktardık
Giriş Tarihi: 16.7.2021 13:48

Bakan Yanık: Rize'de selden etkilenenlere 1 milyon TL kaynak aktardık

DHA
Bakan Yanık: Rize'de selden etkilenenlere 1 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yanık: Rize'de selden etkilenenlere 1 milyon TL kaynak aktardık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA