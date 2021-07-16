Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 16.7.2021 07:03

Borç yapılandırma 2 yıl uzatıldı HAZAL ATEŞ

Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı

Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı.





Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı.