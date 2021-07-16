DAP Yapı’nın Nişantaşı Koru projesi hasılat şampiyonu oldu

LÜKS TEKNE MANTIĞIYLA, KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Nişantaşı projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı. Bu sayede yüksek tavanlı, ferah ve insanın içini açan yaşam alanları tasarlandı.

ÖZEL BİR SAĞLIK KURULU OLUŞTURULDU

Covid-19 pandemisi öncesinde 'Sağlıklı Ev' kriterleri için hazırlıklara başlayan DAP Yapı, yaklaşık 100 bin kişinin fikrini alıp özel bir sağlık kurulu oluşturdu. Bu kurulun önerileri etrafında dünyada bir ilk olarak Sağlıklı Evler konseptini geliştirdi. DAP Yapı Sağlık Kurulu'nun 5 ana başlıkta özetlediği Sağlıklı Ev Kriterleri, şu şekilde sıralanıyor:

1-Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.

2-İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir 'villa bahçe' ve kişiye özel detayların düşünüldüğü 'lüks tekne' mantığıyla tasarladık.

3-Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan… Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen 'orman içi' mantığıyla Nişantaşı'nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.

4-Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında 'Sağlıklı Ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.

5-Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması…