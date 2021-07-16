İhracat ofisleri ile dünyaya açılıyoruz

Sivas
, sanayisinin dünya pazarında hak ettiği yeri bulabilmesi ve ihracatını arttırmak amacıyla, yurtdışında tanıtım atığına başlıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, İnovasyon Merkezi'nin bir alt birimi olan SİVEX-İhracat Ofisleri ile dünyada farklı bölgelerde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. Vali Ayhan, "Yurtdışına aktif şekilde açılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, stratejik olarak seçtiğimiz 3 ülkede, 2021 yılı sonuna kadar 3 farklı tanıtım ofisi açacağız. Bu ülkelerden ilki Kazakistan
, ikincisi Kenya
ve üçüncüsü Cezayir
. Bu tanıtım ofislerinde, Sivas'taki üreticilerimiz ürettiği güzide ürünlerin en etkili şekilde tanıtım ve pazarlamasını yapacağız. Her sene, hem girdiğimiz ülke hem de açtığımız tanıtım ofis sayısını arttırarak Sivas'ımızın tüm dünyaya açılmasında önderlik yapacağız" diye konuştu.
GÜÇLÜ SİVAS, GÜÇLÜ TÜRKİYE
2019-2023 dönemini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 11'nci Kalkınma Planı'nda 2023 yılı ihracat hedefinin 226.6 milyar dolar
olarak belirlendiğini hatırlatan Vali Ayhan, "2018-2023 arasındaki beş yılda ülke olarak ihracatımızın değer olarak toplam yüzde 35, yıllık ortalama yüzde 6,2 artması hedeflenmiştir. Ülke olarak belirlenen bu hedefe şehir olarak elbette bizlerin de katkı sağlaması gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz 'Güçlü Sivas, Güçlü Türkiye' anlayışımızın gereği de elbette bu olmalı" şeklinde konuştu.
İHRACAT VİZYONU BELİRLEDİK
İhracatın firmalar açısından çekinilen, cesaret edilemeyen bir alan olabildiğinin altını çizen Vali Ayhan, "Bu durumdaki firmalarımız nitelikli ürünler yetiştirse dahi dış piyasalara açılamıyor. Elbette ihracat açısından sürekli kendini geliştiren firmalarımız da mevcut.
Bizler ülkemizin ihracat vizyonu ışığında, firmalarımızın beklentileri, ürün çeşitliliğimiz, mevcut ve olası pazarlarımız doğrultusunda şehrimiz için bir ihracat vizyonu belirlemek için adım attık. Hedefimiz; Sivas sanayisinin, dünya pazarında hak ettiği yerini bulabilmesi" ifadelerini kullandı.
ORTAK AKLIN ÜRÜNÜ
Sivas'ı ortak akılla yönettiklerinin altını çizen Vali Ayhan, şöyle konuştu: "Ekonomik Kalkınma ve İstihdam alanında 2020 yılında bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda İnovasyon Merkezi'nin Pazar Araştırması Desteği vermesi ön plana çıktı. Bunun yanında ihracata yönelik yine mentorluk yapılması gibi bazı talepler dile getirilmişti. Bizler çalıştaylardan çıkan her düşünceyi her fikri hassas bir biçimde inceliyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz bu çalışmanın, şehrin ortak aklının ürünü olduğunu söyleyebilirim. Birçok alanda avantajlı konumda bulunan ilimizin kendine güveni tam. Müteşebbislerimiz, şehrimize yatırım yapmakta kararlı. İhracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firmalarımızın sayısı arttıkça Sivas'ın her yerinde istihdamın da artacağına, bölge ve ülke ekonomimizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."
HEDEF ÜLKELER
1. Bölge
Kazakistan
Özbekistan
2. Bölge
Kenya
Tanzanya
Somali
Etiyopya
3. Bölge
Cezayir
Fas
Libya
NEDEN BU ÜLKELER SEÇİLDİ?
1-
Türk ürünlerine olan yoğun talep
2-
Şirket kuran yabancı yatırımcılar için yerel ortak şartı aranmıyor
3-
Ekonomilerinin ithalata dayalı olması
4-
Rekabet şartlarının Sivas sanayisi için daha elverişli olması
5-
Kurumsal Türk şirketlerinin bu ülkelerde daha aktif olması
YILLIK HEDEF 30 MİLYON DOLAR
Kazakistan'daki tanıtım ofisinin ardından ikinci ofisi de Kenya'da açacaklarını söyleyen Vali Ayhan, "Kenya'dan Cezayir'e gideceğiz ve bu ülkelerde de yapılandırmamızı hızlı ve etkin bir şekilde tamamlayacağız. Bu projemizle, işadamlarımız hedef bölgelere daha kolay adapte olacaklar ve engelleri daha hızlı şekilde aşacaklar. İşadamlarımıza yurtdışı vizyonu kazandırmak konusunda öncülük yapacağız. Girdiğimiz her ülke için yıllık ihracat hedefimiz 30.000.000 Dolar. Bu rakamlara, Sivas'lı sanayicilerimizle beraber etkin çalışmayla ve tutkulu gayretlerimizle ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
METREKARESİ 350 DOLARLIK TAHSİS ALANI
Almatı şehir merkezindeki Jibek Joli (İpek Yolu) Plaza'da bulunan 996 metrekarelik alanda yer alan tanıtım ofisinde toplam 26 tahsis alanı, 2 toplantı odası ve ofis alanı bulunuyor. Firmalardan her bir metrekare için 350 dolar tahsis ücreti alınacak. Her bir tahsis alanı için alınacak aidat bedeli ise 800 ile 1000 dolar arasında değişiyor.
SİVAS İŞ DÜNYASINDAN ALMATI'YA ÇIKARMA
Vali Ayhan, Sivas İhracatçılar Ligi Dış Ticaret A.Ş'nin 2 milyon lira sermayeyle kurulduğunu belirterek, "İhracat vizyonumuzun ilk etapı olan Kazakistan'da, tamamı 1.OSB sermayeli kendi yurtdışı şirketimizi kurarak ilk adımımızı attık. Yurtdışı şirketimizin adı da SIVAS EXPORTERS LEAGUE. Almatı şehrinin merkezinde, tanıtım ofisi olarak kullanacağımız 1000 metrekare büyüklüğünde bir yer kiraladık. Kısa bir sürede buranın konsept dekorasyonunu tamamlayıp, yaklaşık 50 kişilik iş insanımızla birlikte Almatı'ya çıkartma yaparak tanıtım ofisimizi 10 Ağustos 2021 tarihinde hizmete açacağız" diye konuştu. Almatı tanıtım ofisinde Sivas sanayisinin ürettiği ürünlerin sergileneceği muhtelif ölçülerde 26 tahsis alanı olduğunu belirten Vali Ayhan, "Ayrıca, ürünlerimizin, hem tanıtım ofisimize gelen ziyaretçilerimize hem de Kazakistan'daki tüm potansiyel alıcılara tanıtımını yapacak, Almatı'daki yerel insan kaynaklarından seçilen pazarlama ekibimizi oluşturuyoruz. Bu ekip Sivas'taki sanayicilerimiz ile Kazakistan'daki işadamları arasında bir köprü vazifesi görecek" şeklinde konuştu.