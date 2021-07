İş dünyasından demokrasi ve milli birlik mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçerken, yaralarını hızlıca saran iş dünyası geçen bu zamanda 15 Temmuz'u unutmadı ve unutturmadı. İş dünyası temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasiden yana tavır alarak, yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını belirterek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. İş örgütleri ve sektör temsilcilerinin mesajlarında, 15 Temmuz'un bir direniş destanı olduğu vurgulanırken, demokrasiye sahip çıkmanın ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın önemi hatırlatıldı. Hain terör örgütünü karşı kazanılan zaferin ardından, ekonomide de tek vücut olunarak üretimin, yatırımın ve istihdamın devam ettiğine dikkat çeken iş insanları, Türkiye 'nin yoluna emin adımlarla ilerleyeceğine işaret etti. Türkiye'nin pandemi sürecini, hükümetin sağladığı teşvikler ve kamu bankalarının finansman desteğiyle en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan iş dünyasının temsilciler, bu yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 7'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte bu performansın yüzde 20'yi geçmesini bekliyor.15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değildir, Türk milletine ihanetin adıdır. 15 Temmuz, kukla FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi de kukla ülke yapma girişimidir. Milletimiz, hain iş birlikçi darbecilerin ülkemizi karanlık bir geleceğe itmelerine 'dur' diyerek, Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden yazmıştır. Türkiye'nin darbeciler vasıtasıyla uzaktan kumanda idare edilecek bir üçüncü dünya ülkesi değil, milletin oylarıyla seçilenlerle yönetilen bir demokrasi ülkesi olduğunu herkese gösterdik. Bugün de aynı azim ve kararlılığımız devam ediyor. İş dünyası olarak demokrasimize kurulan pusulara ve tuzaklara karşı teyakkuzdayız.Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan TOBB ve oda-borsa camiası olarak, o gece dediğimiz gibi milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir, ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.Türk milleti, ihanetin karşısında topyekun durarak destan yazdı, birlik ve beraberliğimizin gücünü, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz hainlerinin ekonomik tahribatına karşı tüccarımızla, sanayicimizle, çalışanlarımızla omuz omuza çalıştık. Bu millet, 15 Temmuz hainlerini de ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren vatanseverleri de unutmayacak.TürkSilahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları, devletimizin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edilmektedir. Devletimizin mücadelesinin, ilk günden itibaren hiçbir şekilde sekteye uğramadan kararlılıkla sürdüğüne tanıklık ediyoruz. Allah bizlere, bu cennet vatanımıza bir daha, kirli eller tarafından organize edilen böylesine hain girişimler, hazin günler, geceler yaşatmasın. Bizler, o gece yaşanan zulmü de hain darbe girişimini de unutmayacağız, unutturmayacağız.Bundantam beş yıl önce, Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milleti dimdik durdu ve tek vücut oldu. Topyekün kazandığımız tarihi demokrasi zaferimizin ardından yine hep birlikte ülkemizin geleceği için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Ülke olarak, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklarla mücadele etmeyi bildik ve bu mücadele ruhumuzla ülkemizin hedeflerine doğru yine hep beraber yol alıyoruz. Türkiye, küresel olarak mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde dahi büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin büyümede hız kesmeden, her alanda gelişimini sürdürerek yoluna emin adımlarla devam edeceğine olan inancımız tamdır.O gece nasıl ki millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan mücadeleyi sürdürdük. 15 Temmuz Türkiye için bir daha yaşanmaması gereken bir gündü. Türk halkı gün sonunda iradesinin demokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhracat ailesi olarak bizler de endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. İhracatımız 15 Temmuz'dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız."Bu hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır. 15 Temmuz'un hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. Bu kapsamda darbe girişiminin beşinci yılını geride bırakırken, demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi en yüksek standartlara kavuşturmak toplumumuza karşı en önemli sorumluluğumuzdur.FETÖ, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız sağlam duruşu ve vatandaşlarımızın dirayeti ile büyük bir tokat yedi. Bu örgütün kalkışması bize pahalıya mal olmuştur. 15 Temmuz gecesi 1,4 milyar TL'lik maddi zararın yanında bunun akabinde bozulan Türkiye imajı, kredi geri ödememe riski, prim ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının bir anda artması, turizm gelirlerinin düşmesi, ülkeye giren yabancı yatırımcıların azalması ve mevcut yatırımcılardan çıkış yapanların olması beraberinde büyümenin azalması nedenlerle verilere göre 123,4 milyar TL ile ülkemizin ekonomisinde ve marka değerinde kayıplar yaşanmıştır. Uluslararası riski bertaraf edebilmek için FETÖ'ye karşı içte olduğu gibi dışta da mücadele edilmelidir.Türk milleti demokrasi tarihine kara leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hai nleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu millet hainlere daima dersini verecektir. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız.Milletimizin kararlılığı, Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı, 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli göstergesidir. Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır. Tarihe kara leke olarak geçen böyle girişimlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.Bizleredüşen görev demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiye'mize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.Sanayiciler olarak darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin yeniden demokrasi eksenine oturmasına katkı sunduk. Bizim en büyük özelliğimiz, benzer hain girişimler karşısında güçlü bir şekilde kenetlenmemizdir. İş dünyamız, demokrasimizi tehdit edecek girişimlere her zaman en güçlü karşı duruşu gösterecek.