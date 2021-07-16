İşsize 2.862 TL maaş! İşte işsizlik maaşı ile ilgili en çok merak edilenler

ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Böylece işsiz sigortalıların yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR vasıtasıyla bir iş bulmaları da sağlanıyor. İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak geçerli asgari üret üzerinden de sınırları bulunuyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlar için 10 aya kadar 2.862 TL'yi bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 TL olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek maaş da 2.862 TL olarak veriliyor.