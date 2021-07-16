Kredi faiz oranları ile bayrama özel krediler 2021: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası kredi faiz oranları

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların bayrama özel verdikleri düşük faizli rakamları öğrenmek için araştırmalarına başladı. Kredi faiz oranlarında önemli bir düşüş görülürken ihtiyaca ve alınacak kredi miktarına göre de durum değişebiliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi çeşitlendirme yapılırken bankaların kredi faiz oranları da netlik kazandı. İşte bayrama özel krediler ile kredi faiz oranları 2021