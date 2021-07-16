Optik üretiminde Avrupa’da ilk üçü hedefliyor

Sabah yazarlarına açıklamalarda bulunan ASELSAN Sivas
Genel Müdürü Murat Şahin, şirketlerinin 5 yıl gibi kısa sürede büyük bir yol kat ederek 2020 yılında 12 yeni elektro optik cihazın ve 63 yeni optik birimin seri üretimini gerçekleştirerek yüzde 10 büyüme kaydettiğini söyledi.
ASELSAN Sivas
merkez binada Sabah yazarlarını ağırlayan Genel Müdür Murat Şahin, 2016 yılında 35 kişi ile üretime başladıklarını, bugün ise 362 çalışanla ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.
100 MİLYON DOLARLIK KATKI
ASELSAN'ın 15 yurt içi, 12 yurtdışı olmak üzere 27 iştirakinin bulunduğunu belirten ASELSAN Sivas Genel Müdürü Murat Şahin, " ASELSAN Sivas faaliyetlerine 35 kişiyle başladı. 2017'den sonra istihdamı devamlı artırarak 362 ye ulaştık. Şirketimizin faaliyete başladığında 2.5 milyon dolar
olan cirosu bugün 26.5 milyon doları aşarak 10 kat arttı. ASELSAN Sivas'ın yerli ve milli ürünleriyle Türk savunma sanayine yaptığı ekonomik katkı 100 milyon doları aştı. Yüzde yüz millilik oranını yakaladık. Var gücümüzle çalışıyoruz. Optik bileşenlerin yanı sıra tüfek üstü gündüz dürbünleri tabanca refleks nişangâhları, zırhlı araç periskopları, gece görüş ve termal silah dürbünleri başta olmak üzere bir çok elektro optik cihazın seri üretimini yapabilen lider bir firma haline geldik. ASELSAN Sivas 5 yıl gibi kısa sürede büyük bir yol kaydetti.
Şirketimiz, 2020 yılında 12 yeni elektro optik cihazın ve 63 yeni optik birimini seri üretimini gerçekleştirerek yüzde 10 büyüdü'" dedi. Sivas'ın optik bileşenler ve elektro-optik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma olduğunu belrten ASELSAN Sivas Genel Müdürü Murat Şahin; "5 yıl önce üretime başlayan ASELSAN Sivas bugüne kadar 40 bin gündüz, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangâhı, 2 bin 50'ün üzerinde termal kamera objektifini üreterek teslim etti.300 civarı hassas optik ürün de yine burada üretilmeye devam ediyor. ESALSANN Sivas alanında lider bir firma" dedi.
SİVAS OPTİK VADİSİ OLACAK
ASELSAN Sivas Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım'da, hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgârın yardımcı olamayacağını belirterek, "Bizim hedefimiz Sivas'ı optik vadisi yapmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek ARGE merkezimizle gerek tasarım ofislerimizle gerekse de üniversitelerle alt yapımızı güçlendiriyoruz. Türkiye'de optik denilince akıllara artık Sivas geliyor. Peki bu bize yetiyor mu? tabi ki yetmiyor. Avrupa'da da dünyada da optik denilince Sivas'ın bilinmesi gerekiyor. Bunun için çaba harcıyoruz. 5 yıl içerisinde elektro optik konusunda dünyadaki pazar 25 milyar dolara ulaşacak. Bizde bundan payımızı almak istiyoruz. İkinci hedefimizi ise Sivas'ı savunma sanayi ve teknoloji ürütenler sınıfında hak ettiği yerde olması. Biz ASELSAN Sivas olarak ürünlerimizi yurt dışına satabilecek seviyeye geldik. Biz açık konuşmak gerekirse Sivas'ta ne eksiğiniz var deseler söyleyecek bir şey bulamayız. Kamu desteği olarak hepsini aldık hatta fazlasını bile aldık" diye konuştu.