Otonom araçlar için 'Ahretlik' sorular! Dünya yanıt arıyor





VERİLER 3 ANA BAŞLIKTA TOPLANIYOR

Otonom araçlarda son 3-4 senedir veri mahremiyeti konusunun çalışıldığını belirten Üre, "Otonom araçlarda hangi veriler toplanıyor konusu 3 ana başlıkta derlenebilir. Bir tanesi araç verileri, bunlar araçtaki sensörlerden gelen ve direk araç ile ilgili bilgi toplayan sistemler. Mesela arabanın motorunda sıkıntı var mı, vites, şanzıman düzgün çalışıyor mu gibi bu veriler mahremiyet açısından sıkıntı yaratmıyor. Burada çevre verileri ile ilgili sıkıntı görüyoruz. Etraftaki bütün insanları, araçları, plakaları sürekli alıp işleyen yürüyen bir kamera sistemi mevcut. Bir de araç içerisindeki yolculardan toplanan veriler var. Araba gittiğiniz her yeri kayda alıyor. Yüzünüzü, sesinizi tanıyor, arabanın içerisinde olan her şeyi kaydedebilme gücüne sahipler" dedi.