‘Sivas cazibe merkezi kapsamına alınmalı’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sanayici İşadamları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken
, Bakan Varank'tan Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını istedi.
Sivas TSO'da düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ile sanayiciler katıldı.
60 FABRİKAYA YER TAHSİSİ YAPTIK
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas 1. OSB'de 313 sanayi parselinin 308'inin 261 firmaya tahsis edildiğini söyledi. OSB'de faaliyette bulunan fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Başkan Mustafa Eken, "Yatırımlar tamamlandığında OSB'de toplam istihdam 15.000 kişi olacak. Birinci OSB'de yerimiz kalmadı. 2018 yılında göreve geldikten sonra bugüne kadar 60'a yakın fabrikaya yer tahsisi yaptık. 6 fabrikamız üretime başladı. 28 fabrikamız inşaat aşamasında. Tahsis ettiğimiz diğer parsellerde ise proje ve ruhsat aşaması devam ediyor. OSB'de altyapı asfalt, kaldırım gibi çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Sivas mitinginde Sivas'ın en özel teşvik kapsamına alınacağının müjdesini verdiğini dile getiren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, "2020 yılı sonunda TOBB Ekonomi Şurası'nda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza, Demirağ OSB konusundaki beklentilerimizi arz etmiştim. Ekonomi Şurası'nda 93 milyon TL olan altyapı bedelini de istemiştim. Sayın bakanım siz de bizlere müjdeyi vererek hem ödeneğin gönderileceğini hem de altyapı çalışmalarının bu yılsonu biteceğinin müjdesini vermiştiniz. Teşekkür ediyorum çünkü ödenek fazlası ile gelmeye başladı, altyapı çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi kapsamına alınmasını bir kez daha bu toplantı vesilesi ile sizden talep ediyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz katkılar ve desteklerden ötürü Sivas iş dünyamız ve ilimiz adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ
'Sözümüzün arkasındayız' diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Daha önce üretilmeyen birçok ürünü yerli ve milli olarak artık Sivas'ımızda üretip dünyaya ihraç etmeye başladık. Bunun gibi yatırımlarımızı biz inşallah şehrimize çekeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Sözümüzün arkasındayız. Altyapı tamamlandığında Demirağ OSB konusunda düzenleme yapacağız. Sivas'ın teşvik bölgesi ile ilgili konuyu her geldiğimde konuşuyoruz. Geçen sefer geldiğimde de konuşmuştuk şimdi de aynısını söyleyeceğim. Tek başına teşvik hiçbir şey ifade etmemeli. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili talimatı verdi bize. Biz, yeri zamanı geldiğinde verdiğimiz sözü tutacağız. Sivas'ın ihtiyacını görmeye ve bu gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.