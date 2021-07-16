Sivas’a yeni gençlik ve kültür merkezleri geliyor

Sivas
Belediyesi kentin ihtiyaç duyulan bölgelerine yeni spor kompleksi ile geçlik ve kültür merkezleri kazandıracak. 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan projeler kapsamında Sivas'ın en işlek caddesinde bulunan Kızılay binası 5 katlı kütüphaneye dönüştürülürken, çok amaçlı spor kompleksi ise çocukların ve gençlerin vazgeçilmezi olacak. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, gençleri merkeze alan belediyecilik anlayışı ile Sivas'ın ihtiyaç duyulan bölgelerinde yeni gençlik ve kültür merkezleri inşa edeceklerini söyledi. Gençlerin günlerini dolu dolu geçirebilecekleri gençlik merkezlerinin yanı sıra yapacakları spor kompleksinin de yine gençlerin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vereceğini kaydetti.
GENÇLİK MERKEZLERİ GELİYOR
Fatih, Şeyhşamil ve Alibaba mahallelerinde yeni Gençlik ve Kültür Merkezleri inşa edeceklerini belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Hazırlanan konsept proje, Fatih ve Şeyh Şamil'de birebir uygulanacak. Alibaba Mahallesi'nde ise arazinin durumu, bölgenin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde tutarak revize edeceğiz. Proje kapsamında atölyeler, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane, kreş, okuma salonu ve idari bina yer alıyor. Bodrum, 1 ve 2. kat olmak üzere toplam 5.000 m² inşaat alanlı bir yapı oluşturulacak. Bodrum katta spor alanları, zemin katta fuaye ve sergi alanı, kreş, kafe, idari bölüm, kütüphane, eğitmen odaları, 1. katta atölyeler, sınıflar ve eğitim salonu, 2. Katta ise hobi odaları, bilişim salonu, akıl oyunları odası ve masa tenisi odası gibi üniteler bulunacak. Yakın zamanda uygulama ihalesine geçilerek bahsi geçen bölgelere yeni kültür merkezlerinin kazandıracağız" diye konuştu.
Gençlere yönelik devasa bir proje olan Şeyh Şamil Mahallesi Bölge Spor Tesisi'nin ise 20 dönüm arazi üzerine kurulacağını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Çok amaçlı spor kompleksinde; bay ve bayan yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis, futbol, vb. sporların yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bahçesinde bisiklet, koşu yolu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları olacak. Çocuklar ve gençler bu spor merkezini çok sevecek. Spor kompleksi 7 bin 750 metre² inşaat alana sahip olacak ve bölgenin ihtiyacına tek başına cevap verecek" dedi.
AMATÖR SPOR EVİ VE TESİSLERİ
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirilmesi amacıyla Sivas'ta amatör spor kulüplerini desteklediklerini kaydeden Başkan Hilmi Bilgin, bu alanda da yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Yeni Stadyum bölgesinde amatör spor kulüplerinin kullandığı futbol sahalarının bulunduğu alanda yapmayı planladıkları Amatör Spor Evi Projesi'nin bin 500 metrekare alana sahip olacağını belirten Başkan Hilmi Bilgin; "Kulüp temsilcileri ile istişare ederek hazırlanan Amatör Evi projesi, sporcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. İçerisinde soyunma odaları, sosyal tesisleri ve idari binası bulunan proje kapsamında, spor sahaları da yeniden düzenlenecek" diye konuştu. Bilgin, Sivas'ın en güzel caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kızılay'a ait binanın artık Sivaslılara kültürel hizmet vereceğini belirterek, "Böyle bir projeyi Sivas'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.