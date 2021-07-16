Sivas’ta sokak hayvanları emİn ellerde

Sivas
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, şehrin belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken sokak hayvanlarına yönelik hizmetlere ise ayrı bir önem gösterdiklerini söyledi. Başkan Bilgin, Belediye olarak 22 dönüm arazi üzerine kurdukları Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'nde, sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti. Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'nde 1000'in üzerinde köpeğin bulunduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, köpeklerin burada veteriner hekimler tarafından rutin sağlık kontrollerinden geçirilerek aşılandıklarını söyledi.
SEVİMLİ DOSTLAR EMİN ELLERDE
Merkezde sokak hayvanlarının ameliyatının da yapıldığına dikkat çeken Başkan Hilmi Bilgin; "Merkezimizde aşılamaların yanı sıra gerekli durumlarda ameliyatları dahi yapılıyor. Kışın kalorifer sistemi ile ısıtma yapılan kulübelerde yaz aylarında ise hayvanları serinletmek için modern buharlı soğutma sistemleri bulunuyor. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hayvan severler tarafından sürekli ziyaret edilen merkezde, tüm kulübeler düzenli olarak dezenfektanla temizleniyor. Hayvanlara günlük 2,5 ton yemek ve mama veriliyor. Aşıları ve tedavileri yapıldıktan sonra sağlığına kavuşan hayvanlar rehabilite edildikten sonra doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor" dedi.Bilgin; "Sivas Belediyesi ve hayvenseverler tarafından periyodik olarak doğaya bırakılan su ve yemler, hayvanların yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sunuyor" diye konuştu.