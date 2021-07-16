Türk Hava Yolları (THY) hız kesmiyor! Pandemi öncesi performansına en hızlı dönüş yolunda olan havayolu şirketi oldu

EuroControl açıklamasında havayolu şirketlerinin 8-14 Temmuz dönemi performanslarında büyük farklılıklar dikkat çekerken THY dönem içinde

2019 yılının %85'i kadar uçuş gerçekleştirdi. Aynı oran İngiliz British Airways'te ise %27 düzeyinde kaldı.

THY 2019'UN YALNIZCA YÜZDE 15 GERİSİNDE KALDI



Verilere göre dönem içinde günlük 1254 uçuşla 2019'ın yalnızca %15 gerisinde kaldı. THY'nin ardından en iyi performans gösteren şirket olan Air France ise 880 uçuşla 2019'ın %33 gerisinde kaldı.

UÇUŞ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIŞ KAYDEDİYOR



Öte yandan bugün açıklama yapan İGA, İstanbul Havalimanı'nda bugün toplam 1060 iniş-kalkış gerçekleştirileceğini belirtti. Uçuş sayısının her geçen gün arttığının altını çizdi.