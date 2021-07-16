Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Hava Yolları (THY) hız kesmiyor! Pandemi öncesi performansına en hızlı dönüş yolunda olan havayolu şirketi oldu
Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:11 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:15

Türk Hava Yolları (THY) hız kesmiyor! Pandemi öncesi performansına en hızlı dönüş yolunda olan havayolu şirketi oldu

Türk Hava Yolları THY hız kesmiyor! Pandemi öncesi performansına en hızlı dönüş yolunda olan havayolu şirketi oldu

EuroControl tarafından açıklanan verilere göre Türk Hava Yolları (THY) uzun mesafeli uçuş kategorisinde 2019 yılı performansına en hızlı dönüş yolunda olan şirket konumunda bulunuyor.

EuroControl açıklamasında havayolu şirketlerinin 8-14 Temmuz dönemi performanslarında büyük farklılıklar dikkat çekerken THY dönem içinde
2019 yılının %85'i kadar uçuş gerçekleştirdi. Aynı oran İngiliz British Airways'te ise %27 düzeyinde kaldı.

THY 2019'UN YALNIZCA YÜZDE 15 GERİSİNDE KALDI

Verilere göre dönem içinde günlük 1254 uçuşla 2019'ın yalnızca %15 gerisinde kaldı. THY'nin ardından en iyi performans gösteren şirket olan Air France ise 880 uçuşla 2019'ın %33 gerisinde kaldı.

UÇUŞ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIŞ KAYDEDİYOR

Öte yandan bugün açıklama yapan İGA, İstanbul Havalimanı'nda bugün toplam 1060 iniş-kalkış gerçekleştirileceğini belirtti. Uçuş sayısının her geçen gün arttığının altını çizdi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Hava Yolları (THY) hız kesmiyor! Pandemi öncesi performansına en hızlı dönüş yolunda olan havayolu şirketi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA