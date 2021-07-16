Türkiye cazibe merkezi olacak

Pandemi
sonrasında güçlü alt yapısı, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumu ile Türkiye
'nin her alanda yatırım açısından bir cazibe merkezi olacağının altını çizen HSBC Türkiye
Genel Müdürü Selim Kervancı, "Ülkemizin daha önemli bir ticaret merkezi haline geleceğini ve küresel tedarik zinciri yönetiminde öneminin daha da artacağını öngörüyoruz" dedi. Sahip oldukları uluslararası ağı ve bilgi birikimi ile Türkiye'deki müşterilerinin yerel ve uluslararası işlemlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Kervancı, "İşlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerimizin; ticaret, yatırım ve proje finansman faaliyetlerinde oluşacak uluslararası fırsatları yakalamalarına destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
5.2 MİLYAR $ FİNANSMAN
HSBC Türkiye olarak 2020 yılı içinde müşterilerine kullandırdıkları kredileri yüzde 49 artırdıklarına dikkat çeken Kervancı, "Devlet tahvili yatırımlarımızı ise üçe katladık. Hem müşterilerimizi hem de ekonomimizi desteklemeyi sürdürdük. Ekonomiye olan desteğimiz sadece kendi bilançomuzdan verdiğimiz kredilerle sınırlı değil. Aynı zamanda, Türkiye'deki şirket ve kurumların sürdürülebilir büyümesi için alternatif ürünlerle yurt dışı piyasalardan sağlayabilecekleri finansmanlara aracılık ediyoruz. Uluslararası gücümüzle ülkemiz için finansman köprüsü kuruyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen eurobond işlemleri, ülke kredisi (ECA) ve murabaha finansmanı işlemleriyle müşterilerimize 3.8 milyar dolar
ın üzerinde finansman sağlanmasına aracılık ettik. 2021 yılının ilk yarısında bu rakamı 5.2 milyar doların üzerine çıkardık" diye konuştu.
YATIRIM ELÇİSİ GİBİYİZ
"HSBC Türkiye olarak Türkiye'nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz" diyen Kervancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Fon yöneticilerine, uluslararası kuruluşlara ve müşterilerimize Türkiye'de yatırım yapmanın uzun vadede ne kadar cazip olduğunu anlatıyoruz. Türkiye'nin stratejik konumu, dinamik pazarı, nitelikli iş gücü ve ekonomik potansiyeli, uzun vadeli düşünen ve yatırım yapan uluslararası yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor. Yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz."
ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞIYOR
Türkiye'nin birçok alanda ön plana çıktığının altını çizen Kervancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, tedarik zinciri direncini güçlendirmek üzere adımlar attı. Destek paketleri hayata geçirdi. Pandemi sonrası dünyada ihtiyaç duyulacak alanlarda vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi için eğitim programları uygulamaya koydu. Bu adımlar, Türkiye'nin Avrupa'nın tedarik üssü olarak konumunu güçlendirmesine ve ekonominin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uluslararası ticaretteki payını artırabileceğini öngörüyoruz. Bu beklentimiz şu unsurlara dayanıyor: Ülkemizin coğrafi konumu, uluslararası lojistik ağlarının merkezinde bulunması, salgında bile tedarik zincirinin sorunsuz işlemesi, acil durumlara müdahale kapasitesi, sağlam sağlık sistemi ve kriz yönetme becerisi. Bu unsurlar ülkemizi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırıyor."
HEDEF ANA BANKA OLMAK
Türkiye'nin dâhil olduğu MENAT Bölgesi'nin (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye), ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte önümüzdeki on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri haline geleceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Kervancı, bu kapsamda, MENAT Bölgesi'nin HSBC Grubu'nun büyüme için odaklandığı bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Kervancı, "HSBC Türkiye olarak Kurumsal ve Küresel Bankacılık alanında hem stratejimizle uyumlu yeni müşterilerin kazanımına hem de mevcut müşterilerimizle olan çalışma alanlarımızın genişletilmesine odaklanıyoruz" dedi. Kervancı, bireysel bankacılıkta ise hizmet verdikleri müşteri sayısını artırırken, birikim yönetimindeki uzmanlıkları ve özel bankacılık kalitesindeki hizmetleri ile HSBC'yi müşterilerinin ana bankası yapmayı hedeflediklerini söyledi.
DOĞA DOSTU TAŞIT KREDİSİ
Sürdürülebilir finansmanın da kendileri için önemli olan diğer bir konu olduğunun altını çizen Kervancı, "Türkiye'de bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman uygulamalarının artırılması yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize 2020 yılından bu yana 2 milyar doların üzerinde sürdürülebilir finansman kaynağı sağlanmasına aracılık ettik. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, Bireysel bankacılık çözümlerimizi de genişletmeyi hedefliyoruz. Çevresel etkilerini azaltmak adına elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için Doğa Dostu Taşıt Kredisi ürünümüzü hayata geçirdik. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik temalı bir fon üzerinde çalışıyoruz. Kurumsal Bankacılık tarafında da yeşil mevduat ürünü üzerinde çalışıyoruz" dedi.
MÜŞTERİNİN YANINDA OLDUK
HSBC'nin pandemi döneminde müşterilerini desteklemek için iletişimi daha da yoğunlaştırdığının altını çizen Kervancı, "2020'de müşterilerle görüşme sıklığımız, 2019'a kıyasla dört katına çıktı. Ödeme zorluğu yaşayan bireysel müşterilerimiz için kredi ve kredi kartında ödeme erteleme ve taksitlendirme olanakları sunduk. Kurumsal müşterilerimizin büyümelerine kesintisiz destek verdik" diye konuştu.