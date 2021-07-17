19 KİT’e finansal koruma

Giriş Tarihi: 17.7.2021

19 KİT yeniden yapılandırılıp finansal olarak koruma altına alınıyor. Günün koşullarına uygun, etkin, esnek bir yapıya dönüştürülen KİT’ler bu yılın sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak