AB ile ticaret 6 ayda 87 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, AB
üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Muş, Türkiye ile AB arasında geçen yıl 140 milyar dolar
ı aşan ticaret hacminin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 artışla 87 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Muş, ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması için geniş imkânlar bulunduğunu ifade etti. Toplantıda Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği
'nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konular ele alındı.
Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirten Muş, AB'nin olası sınırda karbon düzenlemesi uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile teknik çalışmaların hemen başlatılacağını bildirdi. Bakan Muş, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerinin süresinin üç yıl daha uzatılmış olmasının Türkiye için hayal kırıklığı yarattığını belirtti.