Akkuyu personeli St. Petersburg’da eğitiliyor

Rusya
'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Leningrad Nükleer Santrali kapılarını dijital ortamda Türk gazetecilere açtı. Mersin Akkuyu
'da inşa edilen santralin büyük ölçüde benzeri konumunda olan nükleer santralde Türk mühendisler de eğitim alıyor. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği turda, kurulu güç bakımından Rusya'nın en büyük nükleer santrali olan Leningrad NGS'nin çalışma sistemi, santralin bölge ekonomisine katkısı hakkında bilgi verildi.
STAJ YAPMA FIRSATI
Nükleer Güç Santrali (NGS) Uzmanı Ruslan Kotykov, Akkuyu
'da görev alacak personelin eğitimlerinin Leningrad NGS'de yapıldığını belirterek, "Akkuyu NGS
'de görev yapan uzmanlara da eğitim veriliyor. Buna göre 2021 yılında 27'si Türk olmak üzere toplam 88 Akkuyu uzmanına eğitim verildi. Türk uzmanlar, MEPhI'de eğitim görürken, Rus nükleer santrallerinde uygulamalı eğitim alıyorlar. Akkuyu çalışanları sadece eğitim birimlerinde değil, aynı zamanda Akkuyu'da bir sonraki çalışmalarda lisans almak, bağımsız çalışmak ve gerekli pozisyonlara kabul edilmek için gereken profesyonel bir eğitim programının bir parçası olarak yürütülen mesleki eğitim programına katılıyorlar. Bu kapsamda Rus nükleer santrallerinde uygulamalı staj yapma fırsatına da sahipler" açıklamasında bulundu.
EN UÇ SENARYOYA HAZIR
Leningrad NGS'de güvenlik sistemlerinin yanı sıra rezerv yedek sistemlerin de mevcut olduğunu dile getiren Kotykov, saha şartları göz önünde bulundurularak, detaylı zemin etüt çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Kotykov, siber saldırı durumunda özel geliştirilmiş sistemlerin devreye girdiğini vurgulayarak, "Bu sistemlerin de denetimleri düzenli yapılıyor. Denetimlerden bugüne kadar başarıyla geçtik. Katmanlı güvenlik sistemlerimiz en uç senaryolara bile hazırlıklı" dedi.
YERLİ TURİSTLER NGS'NİN OLDUĞU BÖLGEDE TATİL YAPIYOR
Rosatom Halkla ilişkiler Departmanı Müdürü Andrey Alberti de santralin çevreye ve insan sağlığına etkisi için sürekli izleme çalışmaları yapıldığına değinerek, "Toprak, su gibi numuneler alınıp incelemeler yapılıyor. Bölgenin güvenli olduğunun en önemli kanıtı, yerli turistin tatil için burayı tercih etmesi. St. Petersburg'un günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesinin Leningrad NGS olmadan düşünmek zor" dedi.