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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Argela, Tayvanlı devle işbirliğine gitti

Argela, Tayvanlı devle işbirliğine gitti
Türk Telekom'un grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, "Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA)" teknolojisi üzerine işbirliği yaptı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şirketin şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknoloji olan SEBA konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açıldığına vurgu yapıldı. Chunghwa Telecom'un, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ettiğini belirten Argela CEO'su Bülent Kaytaz, "Bu yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi-çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümüyle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
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Argela, Tayvanlı devle işbirliğine gitti
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