Dolap’tan 5 yılda 1.4 milyarlık satış

2016'da
kurulan ve Trendyol
çatısı altında, Türkiye'de ikinci el ürün pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan Dolap, 5. yılına ilişkin verilerini açıkladı. 2016'dan bu yana satıcılar Dolap üzerinden 1 milyar 450 milyon TL tutarında, 22.4 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. Her gün yaklaşık 300 bin yeni ürünün eklendiği Dolap, aylık 2 milyon üzerinde ürünün satışına aracılık ediyor. Satıcıların aylık ortalama 900 TL kazandığı uygulama üzerinden dakikada 45 ürünün satışı yapılıyor. Dolap, 2022 yılında satıcıların platform üzerinden 7 milyar TL'lik ürün satışı gerçekleştirmesini hedeflediğini açıkladı.