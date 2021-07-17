İlk gün İstanbul'daki 2 havalimanından bin 772 sefer yapıldı

Tatilin başladığı cuma günü bin 60 uçak seferinin yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik bugün de sürüyor. Havalimanına girişten yolcuların uçağa geçişlerine kadarki süreçlerde sorun yaşamaması için güvenlik kontrol noktaları başta olmak üzere bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bankolarda personel sayısı arttırılırken, havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafe ve maske kurallara uymayan yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'ndan 17 Temmuz Cumartesi gün planlanan bin 66 sefer ile 148 bine yakın yolcu geçiş yapması bekleniyor.

Bayram yoğunluğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da devam etti. Tatilin başladığı 16 Temmuz Cuma günü 101 bin 245 yolcunun kullandığı havalimanından bugün ise 662 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor.

THY'DEN 427 EK SEFER

Talebi karşılayabilmek için THY ise Kurban Bayramı tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında 427 ek sefer koydu. THY gerçekleştireceği 249 ek seferi ana üssü konumundaki İstanbul Havalimanı'ndan yapacak. THY'nin başarılı markası AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 100 ek sefer gerçekleştirecek. AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurtdışında ise 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek.

EN FAZLA EK SEFER TRABZON'A

Bayram tatili boyunca talebini karşılamak üzere düzenlenen ek seferlerde Trabzon'a İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek. Trabzon 16- 25 Temmuz tarih aralığında 61 ek sefer ile bu anlamda en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon'u 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.