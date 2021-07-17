İstanbul, Cargill’in stratejik merkezi oldu

Cargill'in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu. Bu yapılanmayla şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul'dan yapılacak. Hindistan'ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill'in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak. Cargill Gıda
Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, "Türkiye önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor" dedi.