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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:32

THY 200 bin yolcu barajını aştı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY 200 bin yolcu barajını aştı

Türk Hava Yolları (THY) salgın döneminde aşılamanın artmasıyla birlikte esnetilen seyahat yasakları ve Kurban Bayramı öncesi yaşanan yolcu talebi ile birlikte salgın  öncesi performansına en hızlı dönüş yapan havayolu şirketi oldu. THY bugün yapmayı planladığı bin364 sefer ve taşımayı planladığı 200 binin üzerinde birlikte 2019 yılından beri en yüksek uçuş ve yolcu rakamına ulaşacak.

Bugün yapacağı seferlerde yüzde 73.4 genel doluluk oranı ile uçacak olan THY'nin yapacağı seferlerin çoğunu ana üssü konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yapacak. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan 434 THY uçağı 70 bin yolcu ile havalanacak. İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak 424 THY uçağı ise 61 bin yolcu taşıyacak.

PANDEMİ ÖNCESİNİ ARATMIYORUZ

Yapılacak olan diğer seferlerle ilgili olarak bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün; "Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve biz 1364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz." dedi.

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THY 200 bin yolcu barajını aştı
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