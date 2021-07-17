THY 200 bin yolcu barajını aştı

Bugün yapacağı seferlerde yüzde 73.4 genel doluluk oranı ile uçacak olan THY'nin yapacağı seferlerin çoğunu ana üssü konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yapacak. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan 434 THY uçağı 70 bin yolcu ile havalanacak. İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak 424 THY uçağı ise 61 bin yolcu taşıyacak.

PANDEMİ ÖNCESİNİ ARATMIYORUZ

Yapılacak olan diğer seferlerle ilgili olarak bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün; "Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve biz 1364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz." dedi.