THY’den bayramda 427 ek sefer

Salgında aşılamanın artmasıyla birlikte yasaksız kutlanacak ilk bayram tatilini İstanbul
dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı
'nda yoğunluğa neden oldu. THY
ise Kurban Bayramı tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında yolcu talebini karşılayabilmek için yurt içinde 427 ek sefer koydu. En fazla ek sefer Trabzon'a konuldu.
İHL'DE 1.060 İNİŞ KALKIŞ
Koronavirüs salgını döneminde bu yıl başından itibaren başlayan aşılama hızının artışına paralel yasaksız geçirilecek ilk bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların bayram göçü başladı. Dokuz günlük bayram tatili için memleketlerine tatile gitmek için havayolunu tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün boyu devam ederken terminal girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarında, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bankolara personel takviyesi yapıldı. Havalimanında dün 1.060 uçak iniş-kalkış yaptı.
İSTANBUL ANA ÜS
Türk Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında yolcu talebini karşılayabilmek için yurt içinde 427 ek sefer koydu. THY gerçekleştireceği 249 ek seferi ana üssü konumundaki İstanbul Havalimanı'ndan yapacak. THY'nin başarılı markası AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 100 ek sefer gerçekleştirecek. AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurtdışında ise 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek. Bayram tatili boyunca talebini karşılamak üzere düzenlenen ek seferlerde Trabzon'a İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek.
YENİDEN KAVUŞMA ZAMANI
Düzenlenecek ek seferlerle
ilgili olarak
sosyal
medya hesabından
bilgi
veren THY
Basın Müşaviri
Yahya
Üstün, "Şimdi
yeniden bir
arada olma,
hasret giderme
zamanı.
Zor günleri
aşıyorken
eski bayramları
hatırlama,
yaşama
zamanı. Bu
bayram daha
fazla mutluluğu
taşıyabilmek
için 427
ek sefer gerçekleştireceğiz.
Şimdi
yeniden Türk
Hava Yolları
ile kavuşma
zamanı"
dedi.