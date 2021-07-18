Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli atıldı

Ayazma Camii ve Külliyesi'nin temeli cuma namazı sonrası düzenlenen törenle atıldı. Törende, Vadi İstanbul Camii İmamı Fatih Bora, Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Ardından dualar eşliğinde Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.





Törende konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin inşa edilecek yapı hakkında bilgiler verdi: ''Belediyemiz ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile aynı yerinde yeniden inşa edilecek cami, beraberinde külliyesiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Toplam 3 bin 340 metrekare alana inşası yapılacak camide 1.550 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin yanında Kuran kursu, mescit, çok amaçlı toplantı salonları, gençlik birimleri, idari birimler, kitap hane, 55 araçlık otopark ve rehberlik birimi yer alacak. Burası sadece bir ibadet alanı değil, külliye hüviyetinde hizmet verecek. Cami alanında yeni bir meydan ve peyzaj düzenlemeleri ile burasını adeta yeniden ihya edeceğiz. Burada her yaştan vatandaşımızla aynı duaya amin diyeceğiz. Çocuk ve gençlerimiz buradaki Külliyede ilimle hemhal olacaklar. Otoparkı trafik akışını rahatlattığı gibi meydan düzenlemesi de çevresine ayrı bir renk ve hava katacak.''





HER HAFTA YENİ BİR HİZMET



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ilçe sakinlerine sözünü verdiği 53 proje bir bir hayata geçiyor. Geçen haftalarda sırayla Talatpaşa Spor Merkezi, Doğal Buz Pisti, Çeliktepe Kapalı Otoparkı, Arıcılar çamlı Vadi Camii, Hamidiye Millet Kıraathanesi gibi projeler, Kağıthane Belediyesi tarafından şehre kazandırıldı. Pandemide sergilediği çalışmalarla da ön plana çıkan Kağıthane Belediyesi, bağımsız araştırma şirketleri tarafından yapılan anketler sonucunda; İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı belediye gösterildi.