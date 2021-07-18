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Haberler Ekonomi Haberleri Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları (18 Haziran)
Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:59

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları (18 Haziran)

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları 18 Haziran

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik devam ediyor. Özellikle düğün sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Haziran 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir süredir altın fiyatları hareketli bir grafik çiziyor. Öte yandan, yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonlarının açılması altın fiyatları ile ilgili araştırmaları arttırdı. Bu noktada gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar;

YARIM ALTIN

Alış: 1.611,00

Satış:

1.641,00

TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 496,10

Satış: 496,38

ÇEYREK ALTIN

Alış: 806,00

Satış: 821,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.264,00

Satış: 3.338,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,64

Satış: 480,00

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları (18 Haziran)
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