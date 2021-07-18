Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları (18 Haziran)

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir süredir altın fiyatları hareketli bir grafik çiziyor. Öte yandan, yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonlarının açılması altın fiyatları ile ilgili araştırmaları arttırdı. Bu noktada gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar;

YARIM ALTIN

Alış: 1.611,00

Satış:

1.641,00



TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73