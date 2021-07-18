Tatilde enerji tüketimi zirveye çıkacak

Türkiye
9 günlük bayram tatiline girerken, turizm bölgelerine de yerli ve yabancı turist akını yaşandı. Turizm bölgelerinde artan nüfus Bodrum
, Marmaris, Fethiye
, Didim
, Kuşadası, Çeşme, Foça, Dikili gibi gözde tatil yerlerinde enerji tüketiminde yüzde 10-14'lük bir artışa neden olacak. Tatil bölgelerinde arıza onarım amaçlı sahada görevli ekip sayısı bu sürede artırılacak. Tatil noktalarında enerji tüketiminin 9 günde normal zamana göre yüzde 10-14 arasında artacak. Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, sorumluluk bölgelerinde yer alan Çeşme, Foça, Seferihisar, Urla ve Dikili'de 9 günlük sürede yüzde 10'luk enerji tüketim artışı öngördüklerini belirtti. Yüksel, şunları kaydetti: "Kıyı şeridinde enerji talebi normalden çok daha fazla olacağı için elektrik dağıtım şebekelerimizde gerekli hazırlıkları yaptık. Ayrıca ihtiyaç olması durumunda, toplam 8.000 kVA gücündeki 7 adet mobil trafo ve dağıtım merkezi ile toplam gücü 2.000 kVA olan 8 adet mobil jeneratör sayesinde mobil olarak ilave kapasiteler de sağlanacak."
EKİP KAPASİTESİ YÜZDE 30 ARTIRILDI
Yüksel, söz konusu ilçelerde meydana gelebilecek elektrik kesintilerine anında müdahale edilmesi ve arıza onarımları için saha ekip kapasitelerini de tatil süresince yüzde 30 artıracaklarını kaydetti. Yüksel, 2021 yılı içerisinde sorumluluk sahalarındaki turizm bölgelerine gerçekleştirilecek yatırım tutarının ise yaklaşık olarak 2.5 katına çıkarılarak 146 milyon liralık yatırım yapacaklarını anlattı.
DEV YATIRIM
ADM Elektrik
Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ise Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim ve Kuşadası'nda 9 günlük sürede yüzde 14'lük tüketim artışı öngördüklerini belirtti. Aydın, Denizli
ve Muğla illerinde 589 personel ve 112 aracın tam zamanlı olarak görev yapacağını belirten Bayramoğlu, "Bu illerimizde 3 mobil dağıtım merkezi, 6 mobil trafo merkezi ve 9 mobil jeneratör hazır bulundurulacak" dedi. Bayramoğlu, 2021'de turizm alanlarına yaklaşık 450 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirtti.