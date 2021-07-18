THY günde 200 bin yolcu taşıyacak

Türk
Hava Yolları (THY
), bayram öncesine denk gelen hafta sonunun ilk günü olan 17 Temmuz'da 200 bin yolcu taşıma hedefiyle çalıştı. Böylece THY, 200 bin yolcu barajını 2019 sonrasında ilk kez aşacak. THY uçaklarının genel doluluk oranının yüzde 73.4 olması bekleniyor. İstanbul Havalimanı, THY'nin en yoğun kalkış ve varış yapacağı havalimanı oldu. Bu havalimanında kalkan 434 uçak, 70 bin yolcu ile havalandı.
KARA BULUTLARDAN SIYRILDIK
İstanbul Havalimanı'na inen 424 uçak 61 bin yolcu taşıdı. THY'nin toplamda İstanbul Havalimanı'nda 131 bin yolcuya bugün (dün) hizmet vermesi planlanıyor. Bu rakamın gün içerisinde oluşacak taleple daha da artması bekleniyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün
, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bayram havasında uçuyoruz. Bugün (dün) yaklaşık her dakika bir THY uçağı gökyüzüne yükseliyor ve bin 364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa
'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz."