Wyndham Super 8 için kolları sıvadı

Pandemi nedeniyle tarihinin en zor sınavını veren Türk turizm sektörü, başarıyla yönettiği süreçte global markaların odağında yer almaya devam ediyor. Türkiye'yi dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandıran dev otel zincirleri, yeni yatırımlarını da bir bir açıklıyor. Dünyanın en büyük otel zinciri olan Wyndham Grup, Türkiye'nin en büyük yabancı otel yatırımcılarından biri olarak konumlanıyor. Ramada, Ramada Encore, La Quinta, TRYP, Wyndham, Wyndham Grand, Hawthorn Suites by Wyndham ve Days Inn olmak üzere sekiz markayı ülkemize taşıyan grup, şimdi de ekonomi sınıfında konumlandırdığı 'Super 8' markasını getirmek için kolları sıvadı. Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Super 8 markasını Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'deki yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda markayı getirmeyi planlıyoruz" dedi.





BAŞARIYLA YÖNETTİ

Türkiye'nin dünyanın en güzel turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Manikis, "1.5 yıldır dünya turizmi zor bir sınavdan geçiyor. Ancak Türk turizm sektörü bu süreci en başarılı yöneten ülkelerden biri. Pandeminin başında devreye aldığı Güvenli Turizm Sertifikası ile rakiplerine fark attı. Bu dönem geçecek. Bizim Türkiye'ye güvenimiz tam. O nedenle hedeflerimizden şaşmıyoruz" diye konuştu.



HEDEFİMİZDEN ŞAŞMIYORUZ

Bu yıl Türkiye'de 6 otel daha açarak 83 olan otel sayısını 89'a çıkaracaklarını anlatan Manikis, 100 otel hedefinden şaşmadıklarını kaydetti. Manikis, açılacak olan 6 otelle ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'de şu ana kadar Ramada by Wyndham İzmir Aliağa, Days Hotel by Wyndham İstanbul Maltepe ve Ramada Plaza by Wyndham Eskişehir'in açılışlarını yaptık. Avcılar'da 112 odalı Ramada Encore by Wyndham, Ataşehir'de 84 odalı TRYP by Wyndham, Maltepe'de 87 odalı Ramada Encore by Wyndham, Esenyurt'ta 176 odalı Days Hotel by Wyndham, Konya Karapınar'da 120 odalı Ramada by Wyndham, Maraş Elbistan'da 86 odalı Ramada by Wyndham'ı hizmete alacağız."



Dimitris Manikis



İKINCI YARIDA TOPARLANMA BAŞLADI

Turizm sektörüne dair de değerlendirmelerde bulunan Manikis, "Dünya turizmi pandemi nedeniyle çok zor bir dönem geçiriyor. Aşının bulunmasıyla birlikte bir miktar sektör nefes aldı. Ancak tam toparlanma için zamana ihtiyaç var" dedi. Türkiye'de turizm sektörünün yılın ikinci yarısından itibaren hareketlenmeye başladığını anlatan Manikis, "Türkiye pandemi tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Bu da ülkenize olan ilgiyi artırıyor" şeklinde konuştu.



EN ÇOK BİLİNEN MARKALAR ARASINDA

Türkiye'de en son Days Inn markasını getirdiklerini belirten Dimitris Manikis, bu markanın ekonomi segmentinde dünyanın en büyük ve en çok tanınan otel markaları arasında yer aldığını söyledi. Manikis, "Days Inn, dünya genelinde sıcak ve güvenilir bir konaklama ve misafir deneyimi sunmasıyla ün yapmış bir marka. Türkiye, güzel ziyaret noktalarıyla yeni projeler için inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Yeni markaları pazarla buluşturmak Türkiye'deki genişleme stratejimizin ve büyüme kararlılığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Days Inn'i getirerek, bu heyecan verici ülkede daha da çok konaklama seçeneği sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.