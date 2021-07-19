Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! Hazine'den 7 trilyon dolarlık yeşil pazar için 10 dev adım





Yürüteceğimiz çalışmalar ile özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arasında ortak menfaatler doğrultusunda güçlü bir etkileşim oluşturmayı, Yeşil Mutabakat'a intibakı en sağlıklı biçimde sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı vermeyi ve mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik olanaklarından en iyi biçimde yararlanılmasına destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.