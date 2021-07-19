Devlerin elektrikli planı tamam

Dünya
otomotiv sektöründe büyük değişim yaşanıyor. Elektrikli otomobillerle yepyeni bir dönem başlıyor. Dev markalar da birbiri ardına elektrikli stratejilerini açıklıyor.
Renault
Grubu, 2025'de yüzde 65'in üzerinde elektrikli ve elektrik destekli araç, 2030'da ise yüzde 90'a varan elektrikli araç ile Avrupa pazarının en rekabetçi ürün gamını sunmayı hedefliyor. Yedisi Renault olmak üzere 10 yeni elektrikli model geliştirecek. 2030'a kadar düşük maliyetli kentsel araçlardan üst düzey sportif araçlara kadar bir milyon adet civarında elektrikli araç üretecek.
MALİYETİ YÜZDE 33 DÜŞÜK
Renault Grubu, ZOE'ye kıyasla yüzde 33 daha düşük maliyetli Renault 5 ve "4ever" gibi iki önemli ikonik modele hayat veriyor.
2022'de yeni MeganE ile de tamamen elektrikli bir C segmenti modeli ürün gamına ekliyor. Douai'de üretilecek yeni MeganE, de CMF-EV platformu üzerinde yükselecek. Renault, elektrikli Megane modelini 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IAA Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Grup, 2024'den itibaren en ileri teknoloji, uygun maliyetli, düşük karbonlu bataryalar üretmek üzere Douai'de devasa bir fabrika kurmak için Envision AESC ile stratejik ortaklık da kuruyor. Fransız start-up Verkor ile 2022'e kadar yüksek performanslı ve sürdürülebilir bir batarya geliştirmeye yönelik ortak bir proje üzerinde çalışılıyor.
30 MİLYAR EURO YATIRIM
Stellantis ise 2025'e kadar elektrikliye geçişe ve yazılıma 30 milyar euronun üzerinde yatırım yapacak. Grup, 2030'a kadar Avrupa'daki satışlarının yüzde 70'inden fazlasını ve ABD'deki satışların yüzde 40'ından fazlasını düşük emisyonlu araçların oluşturmasını hedefliyor. Grup çatısı altındaki 14 markanın tamamı elektrikli çözümler üzerine çalışırken, hedef 500- 800 km menzil ve dakikada 32 km ile sınıf lideri hızlı şarj özelliği sunmak.