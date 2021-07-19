Gemlik’te seri üretim 2022’de başlıyor

Türkiye'nin
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik
Tesisi'nin 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaatında birinci yıl tamamlandı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 1 milyon 100 bin ton metreküp kazı yapıldı. Yapılan yapısal dolgu 355 bin metreküp oldu.
Zemin güçlendirme için 38 bin 429 adet kolon çakıldı. Zemin iyileştirme işlemlerinin ardından çatı kapama sürecine geçildi. Planmaya göre eylül sonunda tüm tesisin çatı kapama işlemleri tamamlanacak. Ekipman siparişlerinin verildiği tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.
Boya tesisi:
Temel demir imalatı, beton imalatı tamamlandı. Çelik kolon imalatının yüzde 40'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17'si tamamlandı.
Gövde tesisi:
Temel demir imalatı ve beton imalatı tamamlandı. Prefabrik kolon imalatının yüzde 95'i, yapısal çelik imalatının ise yüzde 22'si tamamlandı.
Montaj tesisi:
Temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47'si tamamlandı.
Enerji tesisi:
Temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton imalatı tamamlandı.