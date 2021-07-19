Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor





"Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine geçtiğimiz aylarda açıklanan ihracat verileri de ekonomimizin verdiği olumlu sinyallerdendir.