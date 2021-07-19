Türk yapı malzemeleri dünyada ilk 10’a girdi

Türk
yapı malzemeleri sektörü 2020 ihracatıyla dünya sıralamasında iki basamak yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, "Türk Yapı Malzemeleri Sektörünü dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında görebilmek için uzun zamandan beri yılmadan çalışıyoruz" dedi. 2020 yılını 21.8 milyar dolar
ile kapatan sektör, Hollanda
, İngiltere
ve Meksika gibi güçlü ülkeleri geçti. Türk Yapı Malzemeleri sektörü dünya ihracat sıralamasında Avrupa
'da da altıncı sırada.