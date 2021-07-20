750 muhafaza memuru alınacak

Ticaret Bakanlığı
750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre, personel alımı açıktan atama suretiyle, uygulamalı ve sözlü sınavla gerçekleştirecek. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi "www.ticaret.gov. tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.