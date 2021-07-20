Çevreci etiket seferberliği başlıyor

Türkiye'de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen, ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlı, çevre dostu olduğunu gösteren "Çevre Etiket Sistemi
" için seferberlik başlıyor. Çevre etiketi uygulaması tüm ürün ve hizmet gruplarında uygulanacak. Çevre etiketi, atık yönetimi konusunda işletmelerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, hizmet sağlayıcılar, toptancı ve perakende satıcılar çevre etiketi başvurusu yapabiliyor. Üretilen ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için "Ulusal Yaşam Döngüsü Veri Tabanı" geliştirilecek.