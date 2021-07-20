İhracatçıya kur riski koruması

Eximbank
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kurda yaşanan dalgalanmaların ihracatçıları etkilememesi için yeni ürünleri devreye almaya hazırlanıyor. Müşterilerin tüm işlemlerini dijital ortamda takip edeceği, başvurularını dijital ortamda yapabilecekleri altyapı kurulurken, yakın zamanda "müztakriz fon" uygulaması hayata geçiriliyor.
28.5 MİLYAR DOLAR DESTEK
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihracatçı firmaları, ihracat kredisi, alacak sigortası, alıcı kredileri ve riskten korunma enstrümanları ile destelemeye devam ettiklerini söyledi. Geçen yıl ihracata verilen kredi ve sigorta desteğinin 28.5 milyar dolar
olduğunu belirten Güney, "İlk çeyrekte 6.1 milyar dolar kredi verdik, yapılan sigorta da 5.1 milyar dolar. İlk çeyrekte verilen destek 11.2 milyar dolara ulaştı. Hem kredi hem sigorta kullanan, ihracat desteklerinden yararlanan aktif müşteri sayısı 13 bin 864" dedi.
4 YENİ ÜRÜN DEVREDE
Son bir yılda 4 yeni ürünü uygulamaya aldıklarını anlatan Güney, Meclis KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamada müşterilerin tüm işlem, başvuruların dijital ortamda yapacağı altyapıları faz faz hayata geçirdiklerini söyledi.
FAİZSİZ FON DESTEĞİ DE VAR
Müstakriz fon uygulaması ile ihracatçılara Eximbank nezdinde hesap açılarak, ihracat bedellerinin geldiği, kredi borçlarını kapattıkları ve havale yaptıkları altyapı olacak. Kur riskini hedge için kullanılan ürünlerin muhasebeleşeceği bir hesap altyapısı oluşturulacak.