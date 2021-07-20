Kurban Bayramı bereketiyle geldi! Çarşı-pazar hareketlendi

Esnaf, özellikle turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu söylerken hediyelik çikolata, şeker, baklava gibi ürünlere talebin arttığı kaydedildi. Baklavacılar ve tatlıcılar siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yaparken, baklava fiyatları 30 ila 150 TL arasında değişti. Tatlı üreticileri, bu yıl tüketici tercihlerinde soğuk baklava ve mor baklavanın öne çıktığını söyledi. Kilosu 20-50 TL arasında olan lokum çeşitlerine ilgi büyük oldu.