Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Takıda vatandaşın tercihi gram altın
Giriş Tarihi: 20.7.2021

Takıda vatandaşın tercihi gram altın

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Takıda vatandaşın tercihi gram altın
Pandemi sürecinde yasakların gevşemesi ve normalleşme sürecinin başlaması sonrası düğünlerde de patlama yaşanırken, bu altın satışlarına da yansıdı. Online alışveriş yoluyla altın satışlarının da arttığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Platformumuz verilerine baktığımızda, Nisan ayına kıyasla tedarikçilerimizin altın satışları yüzde 67 oranında yükselmiş durumda" dedi. Bu dönemde yapılan altın alımlarında en çok gram altının rağbet gördüğünü aktaran Çevikoğlu, vatandaşların bu tür ziynet eşyaları ve mücevheratta çok büyük indirimler beklememesi gerektiğini söyledi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Takıda vatandaşın tercihi gram altın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA