Takıda vatandaşın tercihi gram altın

Pandemi sürecinde yasakların gevşemesi ve normalleşme sürecinin başlaması sonrası düğünlerde de patlama yaşanırken, bu altın satışlarına da yansıdı. Online alışveriş yoluyla altın satışlarının da arttığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Platformumuz verilerine baktığımızda, Nisan
ayına kıyasla tedarikçilerimizin altın satışları yüzde 67 oranında yükselmiş durumda" dedi. Bu dönemde yapılan altın alımlarında en çok gram altının rağbet gördüğünü aktaran Çevikoğlu, vatandaşların bu tür ziynet eşyaları ve mücevheratta çok büyük indirimler beklememesi gerektiğini söyledi.