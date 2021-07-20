Uniqlife 7 milyon $’lık yatırımla açıldı

1980'lı
yıllarda Türkiye
'nin önde gelen tatil destinasyonları arasında yer alan ancak bu koltuğu zamanla Bodrum
, Çeşme
gibi destinasyonlara kaptıran Kuşadası
yeniden yükselen değer haline gelmeye başladı. İlçeye son yatırım ise turizm gönüllüsü üç yatırımcıdan geldi. 10 dönümlük bir alana yayılmış çam ve asırlık zeytin ağaçları içine yapılan Unique Life Style Hotel, 7 milyon dolar
lık yatırımla hizmete açıldı. Ege Bölgesi'nden üç iş insanın (Dr. Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan, Sıtkı Kayalı) yatırım ortaklığıyla hayata geçirilen tesis, 12 ay boyunca açık olacak. Tesis, yaz boyu eğlence turizmiyle hizmet verirken kış mevsiminde de orta yaş üstü Avrupalı turisti çekmeyi hedefliyor.
YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Unique Life Style Hotel Kurucu Ortağı Oğuz Kağan Yurdakan, Türkiye'de Bodrum'un lüks segment, Çeşme'nin eğlence, Antalya
'nın kitle turizmi konseptiyle hizmet sunduğunu belirterek, "Artık yeni turizm destinasyonları oluşturulmalı. Kuşadası hem doğası hem de diğer destinasyonlara göre daha uygun maliyetler hizmet sunabilmesi açısından yeni yıldız olmaya aday. Bu yıl Türkiye'de 7-8 turizm yatırımı var. Biri biziz, gerisi Antalya'da. 10 dönüm üzerine kurduğumuz otelimizin 56 odası var. Hedefimiz bizim gibi yeni grupların da tesis yatırımları yapmasına ön ayak olarak Kuşadası'nın turist rekoru kırdığı eski günlerine geri dönmesine katkıda bulunmak" açıklamasında bulundu.
KIŞ MEVSİMİNDE 55 YAŞ ÜSTÜ AVRUPALI HEDEFTE
Unique Life Style Hotel'in yatırım ortağı Dr. Semih Peköz, otelin temel yatırımının 7 milyon dolar olduğunu, ilave yatırımlarla bunun 10 milyon doları bulacağını söyledi. Peköz, "Kuşadası doğası gereği sağlık turizmi için de çok elverişli bir nokta. Özellikle 55 yaş üstü Avrupalı turist için kış mevsiminde burası paha biçilmez bir lokasyon. İleride Kuşadası'nın sağlık turizmi için de gözde destinasyonu olacağını düşünüyoruz. Kış mevsimi için de 55 yaş üstü Avrupalı turisti hedefliyoruz. Şu an bir acenteyle görüşüyoruz. Ocakşubat ayları için bütün odaları alıp Avrupalı 55 yaş üstü turisti buraya getirmeyi planlıyor" dedi.