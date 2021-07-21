Bakan Bekir Pakdemirli Marmara'ya daldı: 'Hayalet ağlar'ı tek tek çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayalet ağ' olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Dalış öncesi Pakdemirli'ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı