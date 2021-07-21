Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin





Daha önce de Avrupa'dan sonra bizde de pik yaşandı, yine olabilir. Tatil yerlerinde maske kuralına uyulmuyor. Sanki tatilde herkes COVID değilmiş, PCR testleri yapılmış ve negatif gelmiş gibi bir hava var. Maske mesafe kurallarına uymalıyız. Birkaç hafta içinde de pik noktasını yaşayabiliriz. Tatilcilere denizde yüzmelerini öneriyorum, havuzlar daha riskli.