Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin
Giriş Tarihi: 21.7.2021 07:06 Son Güncelleme: 21.7.2021 07:12

Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin

Koronavirüsle mücadele devam ederken delta varyantının etkisiyle vaka sayıları da artıyor. Uzun geçecek Kurban Bayramı tatilinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken uzmanlar, her şeyin bitmediğini ve kurallara uymaya devam etmek gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, "Tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi yakın temasla bulaşma oluyor. Pandemi bitmedi. Lütfen maskenizi çıkarmayın, mesafenizi azaltmayın, öpüşmeyin, sarılmayın, tokalaşmayın.



Sevdiklerinizi bahçe, balkon, penceresi açılıp bol bol havalandırılmış evlerde ziyaret edin" uyarılarını sıraladı. İşte SABAH aracılığıyla çağrı yapan uzmanların görüşleri:



PİK NOKTASI YAŞAYABİLİRİZ
Gaziosmanpaşa EAH Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar: Türkiye'de aşılama hızı azaldı. Herkese tatile gitmeden önce aşısını yaptırmasını öneriyorum. Delta varyantı da var, Avrupa'da sayılar artıyor.



Daha önce de Avrupa'dan sonra bizde de pik yaşandı, yine olabilir. Tatil yerlerinde maske kuralına uyulmuyor. Sanki tatilde herkes COVID değilmiş, PCR testleri yapılmış ve negatif gelmiş gibi bir hava var. Maske mesafe kurallarına uymalıyız. Birkaç hafta içinde de pik noktasını yaşayabiliriz. Tatilcilere denizde yüzmelerini öneriyorum, havuzlar daha riskli.



KAPALI ORTAMDA MASKE
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: İnsanlar aşı da olsalar, hastalığı geçirmiş de olsalar geçirdikten sonra antikorları yüksek de olsa ana şartların hepsine sıkı sıkıya uymaları lazım.



Bunlar da çok basit kurallar ve basit kurallar deyip göz ardı etmemek lazım. Toplandığımız ve kapalı ortamda aynı havayı soluduğumuz, maskelerimizi çıkardığımız zaman hastalığın bulaşma riski de artıyor. Bayramda da bir araya gelip kalabalık ortamlarda bulunacağız, bulaşma da artacaktır.



TESİSLERDE HİJYENE DİKKAT
Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt: Havuzlar doğru klorlanmış ise virüs bulaşmaz, güneşlenirken de sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Ortak kullanım alanlarında temastan sonra elleri yıkamak ve dezenfekte etmek gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başhekimlerden tatilcilere uyarı: Maskeden vazgeçmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA