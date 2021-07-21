Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı
'ndan sonraki hafta 4 ihale gerçekleştirecek. 26 Temmuz'daki ilk ihalede, 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 9 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Hazine, 27 Temmuz'da ise 11 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF
'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.