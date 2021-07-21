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Giriş Tarihi: 21.7.2021

İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, koronavirüsün Avrupa'nın en iyi havalimanları üzerindeki etkisine ilişkin yayınladığı raporda İstanbul Havalimanı'nı değerlendirdi. Son verilere göre 7 günlük ortalamada İstanbul Havalimanı'nın uçuş sayısının günlük 979'a ulaşarak Avrupa'da zirveyi yakaladığı kaydedildi. İstanbul Havalimanı'ndaki trafiğin 2020'ye kıyasla yüzde 130 arttığı belirtildi. Raporda, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğu olduğu kayıtlara geçti.
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İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede
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