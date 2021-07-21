Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Antep fıstığı elektronik ortamda alınıp satılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Ticaret Borsası Antep Fıstığı Lisanslı Deposu Projesi, bakanlığın, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) eliyle Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütüldü. Yaklaşık 14 milyon TL'lik projenin 10 milyon TL'lik kısmı İKA finansmanı ile gerçekleştirildi.

CMDP kapsamında inşa edilen lisanslı depo ve ürün ihtisas borsası ile üreticiler sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşacak. Proje ile Antep fıstığı fiziki dolaşım yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılacak, böylece ürünün ticareti kolaylaşacak. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilmiş olacak. Lisanslı depo sayesinde çiftçi ürününü ucuza satmak zorunda kalmayacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecek.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Antep fıstığı üreticileri, ürünlerini lisanslı depoya getirecek. Eksper tarafından ürün ön incelemeye tabi tutulacak. Ön onay verilmesinin ardından sınıflandırmak üzere üründen homojen numune alınacak. Alınan numune, analiz edilerek ürünün kalitesi belirlenerek sınıflandırılacak. Kalite kriterine uygun olan ürün için Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşturulacak. Üretici isterse ELÜS'ü Ürün İhtisas Borsası'nda satabilecek veya istediği zaman lisanslı depodan ürününü geri çekebilecek.

'DEĞERİNE DEĞER KATTIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Antep Fıstığı Lisanslı Deposuna ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Namı diğer 'yeşil altın' Antep fıstığının değerine değer kattık. Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak" ifadesini kullandı.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Ya evlerinde ya da evlerinin altlarındaki depolarında muhafaza ediyorlardı. Bunun da riskleri vardı. ELÜS senetler üzerinden dijital ortamda çiftçilerimiz ürünlerinin hızlı bir şekilde satış ve pazarlamasını yapabilecekler. Çiftçilerimiz oturdukları yerden bir tıkla ürünlerini anında elektronik senetler üzerinden satabilecek" dedi.