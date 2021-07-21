Tatilciler en çok burayı tercih etti: Nüfus 15 katına çıktı

PERSONEL İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlil adalarına bu rakam, Kurban Bayramı tatilinde 15 kattan fazla arttı. Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise Avşa Adası oldu. Plajlardaki yoğunluk da dikkat çekti.