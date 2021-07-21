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Giriş Tarihi: 21.7.2021 15:46

THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracak

AA
THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracak

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 254 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Ağustos'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği ve operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilecek yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştıracak
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