Giriş Tarihi: 22.7.2021

AK Parti’den iş dünyası için özel çalışma ZÜBEYDE YALÇIN

Pandemi döneminde sanayiciler, KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları tespit, bunların çözümleri, beklentilere yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda ekonomi ve iş dünyası kökenli AK Partili milletvekilleri sorunları, öneri ve beklentileri dinliyor