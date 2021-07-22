AK Parti’den iş dünyası için özel çalışma

AK Partili milletvekilleri, TBMM
'nin tatile girmesi ile birlikte, Türkiye
'nin dört bir yanına giderek teşkilatlar ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye başladı. Bir grup milletvekili illeri gezip meslek örgütleri, sanayiciler, KOBİ'ler ile toplantılar gerçekleştiriyor. Sorunlar tespit edilip hızla çözüm yolları bulunacak. Pandemi döneminde sanayiciler, KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları tespit, bunların çözümleri, beklentilere yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda ekonomi ve iş dünyası kökenli milletvekilleri İstanbul
başta olmak üzere sanayi şehirlerine ve diğer illere gidip sorunları, öneri ve beklentileri dinliyor.
Bu toplantılardan çıkan sonuçlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a da iletilecek. Bakanlıklar yasa gerektirmeyen konulara ilişkin hızla adım atacak. Yasal düzenleme gerektirenler için ise TBMM'nin tatilden dönüşü olan 1 Ekim beklenecek. Yapılan görüşmeler sırasında iş dünyasının beklentileri istikrar, güven ortamının devamı, üretim alt yapısının iyileştirilmesi, standart kredi ve yardım yerine sektörlere göre özel kredi ve destekler geliştirilmesi olarak sıralandı.
GELİR DAĞILIMI DENGESİ
Pandemi nedeniyle sanayiciler ve gıda sektörü büyürken küçük işletmeler ve esnaf sıkıntı yaşadı. Bu durum gelir dağılımı da olumsuz etkiledi. Önümüzdeki dönemde atılacak en önemli adımların bu dengeyi tekrar eski haline döndürmek olacağı bildirildi.