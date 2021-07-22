Ayvalık’a turist akını: Nüfusu 10 kattan fazla arttı

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havasıyla zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu Ayvalık, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tatil bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, 64 bin nüfuslu kentin nüfusu 10 kattan fazla artış göstererek 700 binlere dayandı. Bölge esnafının yüzü, yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle gülerken, yaşanan yoğunluğun hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

EN YOĞUN SEZONLARDAN BİRİ

Bölgede ihmzet veren otel ve pansiyon işletmecileri, son yıllarda yaşanan en yoğun sezon olarak değerlendirdikleri bu günlerin Eylül sonuna kadar srümesini beklediklerini dile getirdi. Balıkesir'de bulunan 36 mavi bayraklı plajın 17'nini bünyesinde barındıran Ayvalık, ayrıca bol oksijeni ve temiz havasıyla da tatilcileri kendisine çekti. Temiz ve sakin koyları ve dünyaca ünlü Cunda Adası ile yabancı turistlerin de ilgisini çeken Ayvalık ulaşım bakımından da en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Bölgedeki turizm patlamasının 2 ay daha sürmesi bekleniyor.