KVKK'dan bankaya şok ceza: Müşterileri ayaklandıran olay

275 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Veri güvenliğini sağlamaya yönelik veri sorumlusunun almış olduğu teknik ve idari tedbirlerin yetersiz kaldığının göstergesi olduğu dikkate alındığında, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanunun 18(1)(b) bendi kapsamında 225 bin TL, ilgili kişilere gerekli bildirimlerin yapıldığı ve söz konusu bildirim örneklerinin tarafımıza gönderildiği ortadadır. Kurumumuza bildirimin geç yapılması sebebiyle veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde bildirim koşulunun sağlanmadığı dikkate alındığında, (Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 (1)(b) bendi uyarınca 50 bin TL olmak üzere toplam 275 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."