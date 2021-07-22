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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.7.2021 07:19

Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 500 TL’nin üzerinde işlem gören gram fiyatıyla dikkat çeken sarı metal bugün gelen anlık rakamlara göre ise 494 TL olarak kaydedildi. Öte yandan vatandaşlar “Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Milyonlarca kişi gün içerisinde Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen güncel rakamları yakından takip ediyor. Son verilere göre gram fiyatı 494 TL seviyelerinde seyreden sarı metal "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. İşte 22 Temmuz altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,11

Satış: 479,44

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.261,00

Satış: 3.343,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.609,00

Satış: 1.644,00

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TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 497,31

Satış: 497,41

ÇEYREK ALTIN

Alış: 805,00

Satış: 822,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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