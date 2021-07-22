Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Milyonlarca kişi gün içerisinde Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen güncel rakamları yakından takip ediyor. Son verilere göre gram fiyatı 494 TL seviyelerinde seyreden sarı metal "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. İşte 22 Temmuz altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…